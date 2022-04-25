Відповідь на Херсонщині: ЗСУ накрили артилерією склади та скупчення рашистів

Ворог атакує ЗСУ на сході та півдні / Фото Reuters

Основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати на напрямку Рубіжне-Сєвєродонецьк-Попасна.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"Протягом доби військово-політична обстановка навколо України істотно не змінилася. Основні зусилля ворог продовжує концентрувати на напрямку Рубіжне-Сєвєродонецьк-Попасна, а також у напрямку Ізюма - намагається просуватися на міста Слов'янськ і Краматорськ. Але успіху не має", - сказав він.

Що відбувається в Маріуполі

Ворог продовжує атакувати район оборони сил українських військовослужбовців у Маріуполі - це завод Азовсталь, використовуючи авіацію, артилерію та інші засоби, включно з наземними.

"Намагається просуватися туди штурмовими групами. Тобто, порушує як може наказ власного верховного головнокомандувача - президента Путіна, що... зайвий раз показує, з ким ми воюємо. Цензурні слова важко підібрати", - розповів Арестович.

На Херсонщині окупантів криють артилерією

Крім того, зазначив він, російські загарбники намагаються просуватися в напрямку адміністративних кордонів Херсонської області.

"Наші війська завдають окупантам артилерійської поразки. Б'ють по складах, пунктах управління і скупченні ворожих військ", - додав радник керівника ОП.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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