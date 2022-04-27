13 разів влупили по орках: ЗСУ на Півдні взяли 5 трофеїв важкої техніки і знищили десятки рашистів

Небезпека ракетних ударів по Україні з російських кораблів зберігається.
Українські військові на Півдні нанесли по позиціях російських окупантів 13 влучних ударів, знищивши 21 загарбника.
Також була знищена одна ворожа бойова броньована машина, а 5 одиниць важкої техніки захисники України забрали, як трофеї. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки, покинутих ворожим недовійськом, стали трофейним здобутком і служитимуть Збройним силам України", – розповіли у оперативному командуванні.
Російські загарбники продовжують обстрілювати мирних жителів і фактично прикриваються ними від вогню ЗСУ.
"Їх основною тактикою при цьому лишається артилерійсько-мінометний обстріл як наших позицій, так і мирних жителів тих населених пунктів, з яких ворог відступив, але намагається тримати під видимістю контролю. І прикривається ними від уражень з боку наших підрозділів", – зазначають українські військові.
При цьому зберігається небезпека нанесення ударів ракетами по території України з російських кораблів та підводних човнів.
Крім цього повідомляється, що росіяни готують провокації з ракетними ударами по Придністров’ю, щоб звинуватити Україну у нападі на невизнану "ПМР".
Нагадаємо, в Туреччині сподіваються, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путнім може відбутися уже найближчими днями.
Також раніше США і союзники заговорили про нову більш довгострокову мету війни: Росію потрібно рішуче перемогти на полі бою і так знесилити, щоб вона більше не могла напасти на Україну повторно.
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