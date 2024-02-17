"Зробили все, і навіть більше": командир 3 ОШБр Білецький прокоментував вихід з Авдіївки

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" і колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ї ОШБр "за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці".
"Спасибі бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, у техніці, у снарядах", - цитує Telegram-канал 3-ї ОШБр офіційну заяву Білецького.
За його словами, захисники України відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.
"Дякую командуванню за зважене рішення. Бій триває. Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, у техніці, у снарядах. Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - додав командир 3-ї ОШБр.
Вихід ЗСУ з Авдіївки
16 лютого бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що було ухвалено рішення про відступ українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".
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