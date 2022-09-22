ЗСУ за добу потужно вдарили по ворогу в трьох областях: знищено командні пункти і склади боєприпасів

ЗСУ "демілітаризували" склади з боєприпасами, базу, штаб і командний пункт окупантів / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Захисники України завдали потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація завдала 21 удар по ворогу з неба, а морські піхотинці знищили ворожий вертоліт Мі-24 із землі в районі Костромки.

"При спробі росіян проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено та знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

В ОК Південь зазначили, що з метою захисту своїх підрозділів від авіаційних та ракетних ударів окупанти розгорнули підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі.

Повідомляється також, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали близько 280 вогневих завдань, в результаті було вражено:

2 командні пункти безпосередньо в Херсоні;

2 пунктів управління у Нововоскресенському та Дудчанах;

2 склади боєприпасів у П'ятихатках та Херсоні;

3 райони скупчення озброєння, техніки та живої сили у Дудчанах та Новій Каховці;

радіолокаційна станція "Зоопарк" противника в Крутому Яру.

"При спробі окупантів реалізувати задум по переміщенню з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем була зупинена спроба проїхати по Каховській дамбі та відплисти на баржі з Херсона", - додали в ОК Південь.

Втрати Росії склали:

41 солдат;

4 танка;

12 одиниць іншої авто-бронетехніки;

зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Крім того, середу, 21 вересня, Збройні Сили України завдали ударів по ворогу в Донецькій та Луганській областях. У Макіївці знищено склад з боєкомплектом військ РФ; у Сватовому знищено штаб окупантів і склад з боєкомплектом військ РФ; у Новоайдарі знищено склад з боєкомплектом військ РФ.

Як повідомляв Главред, за добу 20 вересня Збройні Сили України знищили 151 солдата російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.

За добу 19 вересня Збройні сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

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