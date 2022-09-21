'Ми знищимо всіх': Залужний відповів на оголошення мобілізації у РФ

Валерій Залужний / Фото facebook.com/vzaluznyj

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував оголошення в РФ Володимиром Путіним "часткової мобілізації".

ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було. Про це він написав у своєму Facebook.

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися і гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням", - підкреслив головком ЗСУ.

Він зазначив, що ніякі заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

"Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - добровільно або по мобілізації", - додав Залужний і нагадав про те, що ЗСУ вже більше 8 років стримують збройну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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