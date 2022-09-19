Удар по найманцях Вагнера: у Кадіївці знищили казарми разом з окупантами

У Кадіївці вдарили по базі ПВК Вагнера / Telegram а. Геращенко

У Кадіївці Луганської області, захопленій окупантами РФ, в ніч на понеділок, 19 вересня, прогриміли вибухи.

На повітря злетів ДК імені Горького, де знаходилася база ПВК Вагнера. Про це розповів український блогер Денис Казанський в Telegram.

За його даними, в будівлі зруйнованого ДК знаходилася військова казарма. В результаті удару десятки окупантів були знищені.

/ Telegram А. Геращенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Читайте також: