Удар по найманцях Вагнера: у Кадіївці знищили казарми разом з окупантами

У повітря злетів ДК імені Горького, де знаходилася база ПВК Вагнера.
У Кадіївці Луганської області, захопленій окупантами РФ, в ніч на понеділок, 19 вересня, прогриміли вибухи.
На повітря злетів ДК імені Горького, де знаходилася база ПВК Вагнера. Про це розповів український блогер Денис Казанський в Telegram.
За його даними, в будівлі зруйнованого ДК знаходилася військова казарма. В результаті удару десятки окупантів були знищені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.
Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.
"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.
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