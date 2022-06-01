ЗСУ за день знищили величезну кількість техніки і відправили окупантів в "пекло"

Українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.
Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські військові здійснили одну атаку.
Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання Схід, українські захисники успішно її відбили і завдали ворогові втрати.
Українським військовим вдалося знищити:
- особового складу - 38
- БТР - 1
- ББМ - 1
- артилерійських систем - 1
- мінометів - 2
- АТТ - 2
- БПЛА - 1
- екіпаж БпАК - 1
Крім того, українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.
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Війна в Україні
Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.
Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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