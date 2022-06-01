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ЗСУ за день знищили величезну кількість техніки і відправили окупантів в "пекло"

1 червня 2022, 23:00

Українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.

ВСУ, війна
Війна в Україні / Facebook

Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські військові здійснили одну атаку.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання Схід, українські захисники успішно її відбили і завдали ворогові втрати.

Українським військовим вдалося знищити:

  • особового складу - 38
  • БТР - 1
  • ББМ - 1
  • артилерійських систем - 1
  • мінометів - 2
  • АТТ - 2
  • БПЛА - 1
  • екіпаж БпАК - 1

Крім того, українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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