Українські бійці ювелірно знищили ворожу САУ "Акація" з американських гаубиць М777А2

ЗСУ ювелірно знищили ворожу САУ "Акація" з американських гаубиць М777А2/ Скрін з відео

Українські воїни знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація" з гаубиць М777А2, які нашій держава надали США для захисту від російських окупантів.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook. Він зазначив, що такі гаубиці надходять до всіх ділянок фронту, де тривають бої з окупантами.

"Гармати у відмінному стані, працюють дуже точно, російські батареї накривають першими залпами. Американські гармати надходять до усіх гарячих точок фронту", – зазначив він.

Що відомо про САУ "Акація"

2С3 "Акація" – це радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Вона призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління, живої сили тощо.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

Також Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Однак в Росії стали міняти планування.

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