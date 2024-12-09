ЗСУ підвищили безпеку у небі: українська ППО знищує балістику РФ - Рябих

Україна підвищила показники збиття як і балістичних, так і гіперзвукових ракет.

https://glavred.net/ukraine/vsu-povysili-bezopasnost-v-nebe-ukrainskaya-pvo-unichtozhaet-ballistiku-rf-ryabyh-10621112.html Посилання скопійоване

Західні партнери вплинули на покращення роботи української ППО / Колаж: Главред, фото: Західне ОТО НГУ

Що сказав Рябих:

Спроможності ППО України зросли

Показник збиття ракет підвищився на 32%

Небезпека через атаки зі сторони країни-агресора Росії у повітрі не зменшується, а навпаки тільки зростає. Однак українські військові дедалі ефективніше протидіють складним загрозам зі сторони РФ.

Про це в етері "Еспресо" розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. За його словами, ЗСУ зокрема наростили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет.

відео дня

"Якщо в жовтні лише 8% ракет такого типу було перехоплено нашою системою ППО, то вже в листопаді цей показник перевищив 40%", - наголосив він.

Це пов'язано і з тим, що партнери України виконали зобов'язання із посилення протиповітряної оборони, передавши додаткові системи ППО, як от Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, а також ПЗРК Hawk.

Patriot / Інфографіка: Главред

Через це більш захищеним став не лише Київ, але й низка інших великих міст України. Цим, за словами Рябих, і пояснюється підвищення показника збиття ракет РФ.

Посилення української ППО - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що члени НАТО поставлять в Україну всі системи протиповітряної оборони, які можуть надати. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував партнерів НАТО про необхідність забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Мова йшла ще про 20 систем, які Україні необхідні до кінця 2024 року.

Напередодні також стало відомо, що у Румунії офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Читайте також:

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред