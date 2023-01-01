ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року лише через 2-3 роки - Тука

Георгій Тука переконаний, що українці без допомоги Заходу не зможуть досягти успіху військовим шляхом.

Коли ЗСУ звільнять всі українські території / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Главред

Українська армія в 2023 році не зможе вийти на кордони 1991 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

На його думку, ЗСУ звільнять всі українські території лише через 2-3 роки мінімум.

"Якщо все буде йти так, як би хотілося, то це процес ще, як мінімум, двох-трьох років. Якщо наші західні партнери не змінять своє бачення того, що відбувається зараз в Україні і ймовірних сценаріїв завершення війни, самостійно українці не зможуть досягти успіху військовим шляхом. А, на жаль, наполягання на Заході змінюються дуже і дуже повільно, але процес йде", - сказав Тука.

Він нагадав, що багато представників Заходу не вірили в те, що Україна може перемогти або зупинити Росію.

"Згадайте, з якою недовірою на початку березня Україні передавали перші озброєння, а ми, як діти, раділи цьому. У той момент ніхто з наших партнерів не вірив у можливість успіху України, ніхто не вірив, що ми здатні вистояти і дати відсіч Росії. На Заході до всього, що відбувається ставилися дуже скептично", - додав Тука.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть вчитися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна обов'язково отримає від партнерів всю необхідну зброю для захисту від російської агресії. "Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, але і в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

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