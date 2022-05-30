ЗСУ вибили ворога з Миколаївки на Херсонщині: рашисти в паніці рахують втрати

ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині / УНІАН

В ході наступу підрозділів українських Сил оборони російські окупанти зазнали втрат і відійшли з населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог поніс втрати і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації", - повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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