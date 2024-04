ЗСУ вибили окупантів з позицій поблизу Часового Яру: в ISW розкрили деталі

Українські війська відновили контроль над раніше втраченими позиціями на схід від Часового Яру. Згідно з геолокаційними даними Сили оборони України здійснили просування на схід він Іванівського Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

23 квітня російські війська провели відносно інтенсивні наземні атаки між Сватовим і Кремінною, проте не досягли жодного підтвердженого просування. Міністерство оборони Росії повідомило про неуспішні контратаки українських сил на південний захід від Кремінної в районі Григорівки.

Крім того, аналітики зазначають, що російські війська продовжили наступ на Сіверському напрямку (північний захід від Бахмута), але підтверджених змін у лінії фронту не відбулося. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про відбиття кількох атак росіян на схід від Сіверська в районі Золотарівки та Верхньокам’янського, а також на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

За даними ISW, українські війська відновили втрачені позиції на схід від Часового Яру. Геолокаційні знімки, опубліковані 22 квітня, показують, що українські сили змогли просунутись на південний схід від Іванівського та захопити позиції військ РФ. Також, активні бойові дії відбувалися у районі Богданівки, у Новому мікрорайоні, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Також, російські так звані "воєнкори" повідомляли про захоплення населеного пункту Очеретине Донецької області. Однак, в ОСУВ "Хортиця" спростували цю інформацію і заявили, що Сили оборони України продовжують утримувати контроль над більшою частиною селища.

Аналітики повідомляють, що російські окупанти змогли продовжити своє просування на захід та південний захід від тимчасово окупованого Донецька. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 23 квітня, російські війська нещодавно продовжили своє просування на захід і південний захід від Донецька під час боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, демонструють, що армія РФ змогла продовжити просування південніше населеного пункту Красногорівка. Відео з геолокацією, опубліковане 22 квітня, показує, як елементи 155-ї окремої морської піхотної бригади Росії встановлюють прапор на заході Новомихайлівки. Це свідчить про те, що російські сили нещодавно трохи продовжили своє просування на захід у цьому населеному пункті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.