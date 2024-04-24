ЗСУ вибили окупантів з позицій поблизу Часового Яру: в ISW розкрили деталі

Аналітики ISW зазначають, що українські військові змогли просунутись східніше населеного пункту Іванівське поблизу Часового Яру і захопити позиції ворога.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vybili-okkupantov-s-poziciy-vblizi-chasovogo-yara-v-isw-raskryli-detali-10560134.html Посилання скопійоване

ЗСУ здійснили контрудар і захопили позиції ворога на важливому напрямку / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Українські війська відновили контроль над раніше втраченими позиціями на схід від Часового Яру. Згідно з геолокаційними даними Сили оборони України здійснили просування на схід він Іванівського Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

23 квітня російські війська провели відносно інтенсивні наземні атаки між Сватовим і Кремінною, проте не досягли жодного підтвердженого просування. Міністерство оборони Росії повідомило про неуспішні контратаки українських сил на південний захід від Кремінної в районі Григорівки.

Крім того, аналітики зазначають, що російські війська продовжили наступ на Сіверському напрямку (північний захід від Бахмута), але підтверджених змін у лінії фронту не відбулося. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про відбиття кількох атак росіян на схід від Сіверська в районі Золотарівки та Верхньокам’янського, а також на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

відео дня

За даними ISW, українські війська відновили втрачені позиції на схід від Часового Яру. Геолокаційні знімки, опубліковані 22 квітня, показують, що українські сили змогли просунутись на південний схід від Іванівського та захопити позиції військ РФ. Також, активні бойові дії відбувалися у районі Богданівки, у Новому мікрорайоні, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Також, російські так звані "воєнкори" повідомляли про захоплення населеного пункту Очеретине Донецької області. Однак, в ОСУВ "Хортиця" спростували цю інформацію і заявили, що Сили оборони України продовжують утримувати контроль над більшою частиною селища.

"Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито також просунулися до та в межах Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки та на південь від Очеретиного), а українські сили відходять із позицій у центральній Новобахмутівці та Соловйовому (на північний захід від Авдіївки). Проте в ISW наразі не виявили доказів того, що російські сили діють у Новобахмутівці або що ЗСУ відступають звідти", - наголошують аналітики.

Аналітики повідомляють, що російські окупанти змогли продовжити своє просування на захід та південний захід від тимчасово окупованого Донецька. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 23 квітня, російські війська нещодавно продовжили своє просування на захід і південний захід від Донецька під час боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, демонструють, що армія РФ змогла продовжити просування південніше населеного пункту Красногорівка. Відео з геолокацією, опубліковане 22 квітня, показує, як елементи 155-ї окремої морської піхотної бригади Росії встановлюють прапор на заході Новомихайлівки. Це свідчить про те, що російські сили нещодавно трохи продовжили своє просування на захід у цьому населеному пункті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським у зв'язку зі загостреною ситуацією на передовій. Віз зазначив, що в ході зустрічі особливу увагу приділили Донецькому напрямку, де, за даними аналітиків, у противника є певні успіхи у просуванні.

Слова керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про складний травень - початок червня не слід розглядати як тривожний сигнал, зауважив аналітик Defense Express Іван Киричевський. Навпаки, представники військового командування натякають, що стосовно намірів противника є усі необхідні дані. За словами Киричевського, Кремль вже втратив "вікно можливостей", яке дозволяло йому досягти своїх цілей на полі бою.

Також, російські війська змогли здійснити небезпечний прорив на Донеччині. Подальший наступ противника на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим, ніж окупація Авдіївки. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних Сил України у відставці Роман Світан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред