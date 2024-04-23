Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

Військово-політичне керівництво обдумує варіанти, як посилити на Сході позиції українських захисників.

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ЗСУ тримають оборону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським на тлі загостреної ситуації на передовій.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що особливу увагу у розмові зосередили на Донецькому напрямку, де, за даними аналітиків, у ворога є певні успіхи у просуванні.

"Сьогодні говорив з головкомом Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. Й особлива увага зараз Донеччині. Вдячний усім, хто справді стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч", - сказав Зеленський у зверненні 23 квітня.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Також Зеленський зауважив "хороші новини" про нові пакети допомоги ЗСУ, зокрема від Великої Британії.

"Сьогодні також є хороші новини про військові пакети від партнерів, є новий пакет від Британії. Деталі ми обговорили з премʼєром Сунаком", - висловився глава держави.

Новини з фронту - головне за 23 квітня

Нині росіяни зосередили силу розміром із дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки. У її складі - переважно чотири бригади Центрального військового округу Збройних сил РФ, зазначає Інститут вивчення війни.

Ці плани спрямовані на підтримку російської цілі оперативного рівня, яка полягає в досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

Крім того, РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Але аналітики ISW оцінюють імовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США.

Ситуація залишається напруженою й у районі населеного пункту Очеретине. Російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. При цьому експерт BILD Юліан Рьопке вказував на те, що російські війська продовжують просування вздовж залізниці на 3 км вглиб українських позицій і вже ввійшли в селище.

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