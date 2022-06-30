ЗСУ вибили окупантів з села на Херсонщині: Потьомкіно під контролем Українни

ЗСУ звільнили один населений пункт на Херсонщині / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

У Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів із села Потьомкіно. Місцеве населення зітхнуло з полегшенням. Про це заявили Збройні Сили України.

Російських військових вигнали українські бійці зі складу 60-ї окремої піхотної бригади. Вони змогли відбити кілька контратак ворога.

"Знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного " Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться у повідомленні.

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Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що сили оборони України звільнили Киселівку. Українська армія наблизилася до Херсона на відстань близько 15 кілометрів.

Згодом стало відомо про те, що українські військові звільнили на Херсонщині населені пункти Зелений Гай та Барвінок. Вони розташовані за 25 кілометрів від окупованого Херсона.

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