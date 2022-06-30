УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вибили окупантів з села на Херсонщині: Потьомкіно під контролем Українни

30 червня 2022, 14:02

Російських військових вигнали українські бійці зі складу 60-ї окремої піхотної бригади.

ЗСУ звільнили один населений пункт на Херсонщині / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

У Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів із села Потьомкіно. Місцеве населення зітхнуло з полегшенням. Про це заявили Збройні Сили України.

Російських військових вигнали українські бійці зі складу 60-ї окремої піхотної бригади. Вони змогли відбити кілька контратак ворога.

"Знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного " Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться у повідомленні.

читайте такожУ Херсонській області підірвали авто колаборантки з окупаційної "адміністрації"

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що сили оборони України звільнили Киселівку. Українська армія наблизилася до Херсона на відстань близько 15 кілометрів.

Згодом стало відомо про те, що українські військові звільнили на Херсонщині населені пункти Зелений Гай та Барвінок. Вони розташовані за 25 кілометрів від окупованого Херсона.

Дивіться онлайн новини Херсона

Інші новини:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:55

Україна перетвориться на справжні тропіки: синоптики назвали регіон, де вдарить + 39

14:45

Бити Росію - привчати її до доброї волі: Подоляк закликав до нових ударів по ворогу після ЗміїногоВідео

14:37

Розвиток 140-мільйонної країни за 20 років анулюється рішенням Путіна - експерт про дефолт в РФВідео

14:27

7 розумних трюків для гарного і блискучого волосся, що не коштують ні копійки

14:24

Одеська область повністю звільнена від окупантів - БратчукВідео

Реклама
14:20

Прикмети на 1 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:18

Під Маріуполем на міні підірвався російський катер "Акула"Відео

14:17

"Місіс Велика Русь" представить РФ на конкурсі "Місіс Всесвіт"

14:05

"Що далі, Крим, Ростов?": у росіян істерика від "кроку доброї волі" з островом ЗміїнимВідео

14:02

ЗСУ вибили окупантів з села на Херсонщині: Потьомкіно під контролем УкраїнниВідео

14:01

ЗСУ вибили війська РФ з острова Зміїний: ЧФ скутий у частині морської акваторії - МВСВідео

14:00

Манія величі та шизофренія: хакери поставили "діагнози" Путіну і Лаврову

13:36

Розважається: Лорак засвітилася на вечірці в Москві

13:29

Третя світова війна вже почалася: Резніков заявив, що після України Росія нападе на Європу

13:25

Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців: "Було смішно дивитися, як вони тікають"Відео

13:20

Зміїний звільнено: Залужний показав відео ударів ЗСУ по ворогуВідео

13:15

"Летіла спиною донизу": жінка, яка пережила ракетний удар по Києву, розповіла, як рятувала дочкуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 1 липня 2022: Тільцям - чужі секрети, Ракам - гроші, Левам - цікава пропозиціяВідео

12:43

"Комбат мертвий, ми ледь копита винесли, назад не підемо": "ДНРівці" розповіли, як їх покришили ЗСУВідео

11:57

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

Реклама
11:53

Скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ: результати опитування WSJ

11:43

Українська авіація розгромила командно-спостережний пункт окупантів і два склади з боєприпасамиВідео

11:20

З'явився новий список російських зірок, які засуджують дії Путіна

11:12

Окупанти втекли зі Зміїного: на острові пожежа, лунають вибухи, а у РФ кажуть, що "завдання виконано"Відео

11:12

"Вони ховають зброю в ангарах": Путін вибухнув цинічною заявою про ракетний удар по ТЦ в КременчуціВідео

10:45

Лимонна кислота створить диво на городі: як виростити величезний урожай огірківВідео

10:32

"Огидне видовище": Путін образився на жарти лідерів G7 через його "голі" фото

10:29

"Душитимуть" РФ санкціями 5 років: експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхомВідео

10:12

РФ активно "посипатиме" ракетами Україну ще понад тиждень - АрестовичВідео

10:08

Малинова наливка: як готувати на горілці і без горілки в домашніх умовахВідео

09:40

ЗСУ отримали HIMARS і можуть вдарити по Кримському мосту: експерт назвав умовуВідео

09:39

Війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути усі свої території – генерал МарченкоВідео

09:37

Поранений захисник Азовсталі повернувся з полону до нареченої: буде весілля

09:00

Запасів економіці РФ вистачить ще на 5 років, але війна завершиться раніше - економіст КущВідео

08:46

ЗСУ ліквідували окупанта з РФ, який ображав Україну в Мережі

08:42

Гороскоп на сьогодні 30 червня 2022: Левам – грошова удача, Стрільцям – успіх у справах, Рибам - хороші новиниВідео

08:23

Марина Порошенко накинулась на журналістку в одному з найдорожчих готелів ЛондонаВідео

08:21

Частина України може довго бути в окупації: британські військові спрогнозували хід війниВідео

08:15

Квиток в один кінець для ЛукашенкаПогляд

07:24

Путін назвав кінцеву мету вторгнення Росії в Україну

Реклама
06:50

Італія постачатиме Україні важке озброєння - PoliticoВідео

06:25

Кремлівський маніяк казитьсяПогляд

06:10

Найсмачніше і повітряне дріжджове тісто для пиріжків, яке виходить у всіх: бабусин рецептВідео

05:35

Якщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – ЗолотарьовВідео

05:01

Гороскоп на липень 2022: Стрільцям пощастить з роботою і буде багато прибуткуВідео

04:40

Ідеальне заварне тісто для пельменів, вареників і чебуреків: найпростіший і швидкий рецептВідео

04:21

Чи хочуть білоруси воювати проти України: відповідь політологаВідео

03:40

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься похолоданняВідео

03:03

Відпустка мрії, несподівані гроші або успіх в особистому житті: 3 знака зодіаку - везунчики місяцяВідео

02:33

Як зробити унітаз знову білим: прибираємо застарілий наліт і жовтизну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти