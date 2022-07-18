"Тиждень почався вдало": ЗСУ влучили у скупчення окупантів на Херсонщині

ЗСУ влучили у скупчення окупантів на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові влучно вдарили по скупченню російських загарбників у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook. Він зазначив, що для українських воїнів тиждень почався вдало.

Поки що точні дані про втрати окупантів не повідомлялися.

"Херсонщина. Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі. Чекаємо на офіційні підрахунки втрат рашистів. Тиждень почався вдало. Але не для росіян", – написав Хлань.

Нагадаємо, українські воїни завдали великих втрат окупантам на півдні України за добу, 17 липня. По загарбниках "відпрацювали" різні роди військ, зокрема, двічі був нанесений удар авіацією. Окупанти втратили 2 склади боєприпасів і 17 одиниць військової техніки, також були знищені 26 російських загарбників.

Також у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині відбулися вибухи на складах боєприпасів окупантів. Загалом за ніч у місті були знищені два російські склади.

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