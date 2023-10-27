РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

В ході штурму Авдіївки Донецької області армія країни-агресора РФ втратила як мінімум одну бригаду, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Росія і далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти зробили кілька спроб оточити Авдіївку, але кожен раз наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи хворобливі втрати. У цих спробах ворог втратив як мінімум бригаду", - підкреслив він в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.
Зеленський подякував Сунаку за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня.
Президент також висловив подяку за всю своєчасну і різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за недавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.
Бої за Авдіївку
Раніше повідомлялося про те, що РФ несе великі втрати біля Авдіївки. З 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис.окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти активізувалися в районі Авдіївки на Донеччині, але у них мало шансів захопити місто. Українським військовим потрібно протриматися кілька тижнів, потім ситуація зміниться. Такий прогноз озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.
На російському пропагандистському телебаченні закликали "стерти Авдіївку з лиця землі" разом з мирними жителями, які досі знаходяться в місті.
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