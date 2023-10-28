Окупанти заходять з флангів: Авдіївка опинилася під загрозою оточення — Bild

Ситуація значно погіршилася на північ від Авдіївки, розповів Юліан Рьопке.

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Авдіївку атакують окупанти РФ / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

На південному заході від Авдіївки Донецької області загострюється ситуація. Російським окупантам вдалося вийти до залізничної гілки і підійти до села Сєверне.

Як пише журналіст видання Bild Юліан Рьопке, в результаті звузився з 9 до 7 кілометрів коридор, по якому здійснювалося постачання угруповання ЗСУ.

При цьому він зазначив, що в результаті для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка.

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"Якщо росіянам дійсно вдасться взяти Авдіївку, це означало б кінець контрнаступу України", — вважає Ріпці.

Також наводиться думка військового журналіста Юрія Бутусова, який вважає, що ситуація значно погіршилася на північ від Авдіївки, при цьому окупанти намагаються захопити там промзону, щоб відрізати логістичні шляхи постачання українських військових.

"Їм вдалося встановити прапор на териконі (промисловому відвалі) навпроти Авдіївського коксохімічного заводу, але ЗСУ збили прапор безпілотником", — додав Бутусов.

screenshot / bild

Ситуація біля Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ на півдні "покришили" півтисячі окупантів разом з технікою. ЗСУ: на півдні "покришили" півтисячі окупантів разом з технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Такі дані він навів станом на 28 жовтня.

Раніше повідомлялося. що в Авдіївці РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік. Характер військових операцій Росії залишається таким самим, яким і був на початку повномасштабної війни проти України, зазначили у розвідці Великої Британії.

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