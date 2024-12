ЗСУ відновили втрачені позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Головне:

Українським захисникам нещодавно вдалося відновити раніше втрачені позиції в районі міста Часів Яр Донецької області.

Про це йдеться у свіжому аналізі ситуації на полі бою американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції в Часовому Яру.

У повідомленні уточнюється, що геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції в південній частині Вогнетривкого заводу в центрі міста.

Водночас зазначається, що війська країни-окупанта РФ 18 і 19 грудня проводили наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Водночас фіксується просування російських загарбників під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим, Вугледаром, Великою Новосілкою, біля Работиного та в Курській області.

Раніше повідомлялося про те, що РФ штурмує Часів Яр. Російські окупанти продовжують наступати й атакувати позиції Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти намагаються оточити Часів Яр із флангів. Деякі позиції в місті не контролює жодна зі сторін.

Як повідомляв Главред, у ЗСУ заявили про критичну ситуацію під Часовим Яром. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безперервно в лоб і намагаються обійти його з флангів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.