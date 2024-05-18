Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

У ЗСУ розповіли, що ворог намагається захопити місто Вовчанськ, закріпитися живою силою там, де є будинки.

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Окупанти намагаються захопити Вовчанськ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомив, що обмеження у використанні американського озброєння не зупиняють українських бійців від ефективного ведення боїв у Вовчанську.

"Можна сказати, що ситуація вже стабілізована, тривають бої 24/7. Головна проблема, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американське озброєння по території Російської Федерації. Тому вони можуть відходити, перегруповуватися, накопичувати сили й знову підсилювати свої підрозділи, а ми американським озброєнням не можемо їх вражати дистанційно. Тільки можемо FPV-дронами або українськими якимись розробками. Ворог намагається захопити місто Вовчанськ, закріпитися живою силою там, де є будинки, тому що там, де є будинки вони мають більше живої сили й з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити назад в поля, там, де їх вже може уразити наша артилерія та інші засоби", - зазначив Маляревич в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він також розповів про спільну операцію з ССО, коли 92-га бригада тиснула дронами на будівлю, яку зайняв ворог у Вовчанську.

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"Там було п'ять чи шість осіб, вони кругову оборону зайняли і якби їх штурмували просто живою силою, то могли б загинути наші хлопці. Тож завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами та засобами на цьому напрямку, була така кооперація - ми та ССО піхота-штурмовики. Ми отримали завдання вибити їх дронами, ми це зробили, там їх вбили і двоє здалися в полон - зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Ми намагаємося працювати більш делікатний для того, щоб будинок залишився і взяти полонених, тому що вони потрібні, щоб повертати наших хлопців", - поділився військовий.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що західні аналітики повідомили, що Вовчанськ може стати місцем першої великої битви під час нового наступу РФ. Якщо наступ на Харківщині є справжнім, а не маневром, то найближчими днями на Вовчанськ можуть наступати цілі полки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися на Харківщині. На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ.

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