Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

Для удару ЗСУ могли використовувати бомби GLSDB, JDAM-ER або AASM Hammer.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-kadyrovcev-vzleteli-na-vozduh-novye-detali-udara-po-vragu-v-volchanske-10566377.html Посилання скопійоване

У Вовчанську завдали потужного удару по окупантах / Колаж: Главред, Фото: @Osinttechnical, скріншот

Унаслідок удару по будівлі у Вовчанську Харківської області, де засіли російські бандформування, які прорвалися, було ліквідовано десятки кадирівців, повідомив заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва - "Цезар".

"Це не справжні чеченці, а раби Путіна, які живуть не за своїми законами, не за федеральними законами, а за законами Кадирова, якому на годування віддано Чечню", - сказав він в ефірі телеканала FREEДОМ.

Він також зазначив, що Кадиров, як правило, сильно розбавляє свої підрозділи. За словами "Цезаря" в підрозділах, підпорядкованих главі Чечні, на одного етнічного чеченця припадає приблизно десяток військовослужбовців з інших регіонів країни-агресора.

відео дня

Подробиці удару по окупантах у Вовчанську

Як пише профільне видання Defense Еxpress, для удару по опорному пункту окупантів, який вони облаштували в лікарні міста Вовчанськ, могли бути використані як і GLSDB, так і керовані авіабомби західного зразка, адаптовані під радянські літаки в лавах ЗСУ, наприклад, - JDAM-ER або AASM Hammer.

"Попадання керованими авіабомбами або GLSDB по загарбниках у лікарні у Вовчанську таки відбулося, у ціль вдарило щонайменше чотири боєприпаси. Бо це справді дисонує з твердженнями, які до цього поширювалися на західних і профільних ресурсах про те, що армія РФ має настільки потужні засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють буквально збивати з курсу керовані авіабомби JDAM-ER, чи ті самі GLSDB, ну або керовані 155-мм снаряди", - ідеться в матеріалі.

Автори зазначають, що факт результативного удару керованими боєприпасами по ворогу в Куп'янську має вигляд важливого факту, який вказує на те, що насправді можливості РФ у сфері РЕБ не абсолютні.

"З однаковою ймовірністю тут могло статися два варіанти. Або росіяни не змогли забезпечити достатньою кількістю засобів РЕБ свої підрозділи, що атакують у районі Вовчанська. Або українські та західні фахівці встигли вжити певних заходів, щоб зберегти стійкість влучання керованих боєприпасів західного зразка хоча б у деяких випадках, що зараз відбуваються під час боїв проти армії РФ", - додали військові аналітики.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські військові вдарили по окупантах, які пробралися до лікарні Вовчанська. Російські загарбники продовжували рух у напрямку міста, захоплюючи великі об'єкти для облаштування вогневих позицій. На кадрах видно, як ЗСУ кількома ударами з повітря зносять захоплену противником лікарню.

Нагадаємо, окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли в північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред