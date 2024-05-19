УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

Олексій Тесля
19 травня 2024, 18:33
853
Для удару ЗСУ могли використовувати бомби GLSDB, JDAM-ER або AASM Hammer.
Вовчанськ
У Вовчанську завдали потужного удару по окупантах / Колаж: Главред, Фото: @Osinttechnical, скріншот

Унаслідок удару по будівлі у Вовчанську Харківської області, де засіли російські бандформування, які прорвалися, було ліквідовано десятки кадирівців, повідомив заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва - "Цезар".

"Це не справжні чеченці, а раби Путіна, які живуть не за своїми законами, не за федеральними законами, а за законами Кадирова, якому на годування віддано Чечню", - сказав він в ефірі телеканала FREEДОМ.

Він також зазначив, що Кадиров, як правило, сильно розбавляє свої підрозділи. За словами "Цезаря" в підрозділах, підпорядкованих главі Чечні, на одного етнічного чеченця припадає приблизно десяток військовослужбовців з інших регіонів країни-агресора.

відео дня

Подробиці удару по окупантах у Вовчанську

Як пише профільне видання Defense Еxpress, для удару по опорному пункту окупантів, який вони облаштували в лікарні міста Вовчанськ, могли бути використані як і GLSDB, так і керовані авіабомби західного зразка, адаптовані під радянські літаки в лавах ЗСУ, наприклад, - JDAM-ER або AASM Hammer.

"Попадання керованими авіабомбами або GLSDB по загарбниках у лікарні у Вовчанську таки відбулося, у ціль вдарило щонайменше чотири боєприпаси. Бо це справді дисонує з твердженнями, які до цього поширювалися на західних і профільних ресурсах про те, що армія РФ має настільки потужні засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють буквально збивати з курсу керовані авіабомби JDAM-ER, чи ті самі GLSDB, ну або керовані 155-мм снаряди", - ідеться в матеріалі.

Автори зазначають, що факт результативного удару керованими боєприпасами по ворогу в Куп'янську має вигляд важливого факту, який вказує на те, що насправді можливості РФ у сфері РЕБ не абсолютні.

"З однаковою ймовірністю тут могло статися два варіанти. Або росіяни не змогли забезпечити достатньою кількістю засобів РЕБ свої підрозділи, що атакують у районі Вовчанська. Або українські та західні фахівці встигли вжити певних заходів, щоб зберегти стійкість влучання керованих боєприпасів західного зразка хоча б у деяких випадках, що зараз відбуваються під час боїв проти армії РФ", - додали військові аналітики.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські військові вдарили по окупантах, які пробралися до лікарні Вовчанська. Російські загарбники продовжували рух у напрямку міста, захоплюючи великі об'єкти для облаштування вогневих позицій. На кадрах видно, як ЗСУ кількома ударами з повітря зносять захоплену противником лікарню.

Нагадаємо, окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли в північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область війна Росії та України Легіон Свобода Росії Вовчанськ
Реклама

Головне за день

Удари ЗСУ по території Росії: у Франції виступили з важливою ініціативою

Удари ЗСУ по території Росії: у Франції виступили з важливою ініціативою

19:18 Світ
Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

18:33 Україна
Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФ

Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФ

17:32 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу! 48838

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра 36191

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок 12362

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова 10482

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

Останні новини

19:39

Зігрів і затонув: нові деталі удару по російському кораблю в Севастополі

19:18

Удари ЗСУ по території Росії: у Франції виступили з важливою ініціативою

18:59

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіляВідео

18:40

Годжес назвав стратегічну мету військ НАТО в Україні

18:33

Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

Війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – ГетьманВійська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – Гетьман
17:32

Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФФотоВідео

16:55

ЗСУ "накрили" лікарню з окупантами у Вовчанську, які готувалися наступати

16:24

Як українців каратимуть за борги за комуналку: що кажуть у Кабміні

16:19

Чи можна заморозити сиру цвітну капусту: результат приємно здивує

Реклама
16:17

В Ірані зазнав аварії вертоліт із президентом Раїсі: подробиціВідео

16:15

Викликали швидку: у Львові побили відомого блогера, який знімав відеоВідео

16:01

Подвійний удар "Іскандерів" та обстріл РСЗВ: на Харківщині багато загиблих і пораненихФотоВідео

15:56

Ракети Taurus і удари по Криму: у Британії зробили заяву і звернулися до ФРН

15:55

Після невеликого затишшя РФ відновила наступ під Харковом: дані Генштабу

15:47

Як правильно – "згУщене" чи "згущЕне молоко": якої поширеної помилки треба уникатиВідео

14:32

Військовий оцінив підготовку України до контрнаступу: названо терміниВідео

14:28

Випало зайве: Волочкова знову зганьбилася в мережі

14:24

Чи можуть вручити повістку на роботі: спікер Міноборони дав відповідь

13:49

Сам розповів: розкрито огидну таємницю путінського блазня Shaman

13:45

Буде спека +30 градусів: у яких областях скоро вдарять літні температури

Реклама
13:37

СБУ і ЗСУ дронами вдарили по аеродрому з десятками російських літаків - ЗМІ

13:17

Де краще зберігати банани: як урятувати солодкі фрукти від почорніння

13:09

Росія знизила наступ під Харковом до нуля: що відбувається на фронті

12:57

Прогресивно погіршується: російському співаку Носкову стає дедалі гірше

12:38

Церковне свято 20 травня: що заборонено робити у день трьох святих мучеників

12:04

Крістіна Орбакайте заговорила про мир

12:01

Росія вранці випустила ракети і дрони по Україні: у деяких містах - вибухи

12:00

Українські військові знищили російський корабель "Ковровець"

11:41

"Я знаю, що він тут": Усик розплакався просто перед ЗМІ, згадавши про батькаВідео

11:38

"Це повноцінний наступ": екскомандир роти "Айдару" назвав 2 цілі атак РФ на Харківщині

11:10

Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від мобілізації

10:52

Камалія показала, як із чоловіком і доньками відсвяткувала свій день народження

10:30

У російському шоу опустили путіністку Кудрявцеву

10:23

Є лише 2 умови: Гетьман сказав, коли стане можливим наступ ЗСУВідео

10:00

Грузія за крок від революції та нової війни: чим небезпечний закон "про іноагентів"

09:52

Тариф на електроенергію в Україні підвищать: ЗМІ пояснили, скільки доведеться платити

09:47

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок

09:16

У РФ і Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку ракет і 60 дронів

09:07

Як тепер потрібно проходити ВЛК: у Міноборони описали механізм

09:03

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра

Реклама
08:50

РФ вночі атакувала Україну 37 дронами: у Повітряних силах розповіли деталі

08:00

Ультиматум США від України або Як зробити Трампа своїм головним союзникомПогляд

07:49

Окупанти мають на меті захопити Часів Яр і Вовчанськ: в ISW пояснили небезпеку

07:10

Помітити парасольку серед страусів за 11 секунд зможуть одиниці: складна загадка

06:55

Що слід робити, якщо хочемо перемогтиПогляд

05:26

Чи можна нагрівати мед: що відбувається з продуктом і чи стає він отруйним

04:46

Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативуВідео

04:00

Про Меладзе вже забула: Віра Брежнєва показала знімок "своєї пари"

03:30

Буде виблискувати: чоловік показав, як відмити каструлю за допомогою 4 інгредієнтівВідео

03:18

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти