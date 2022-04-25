ВСУ звільнили 5 населених пунктів на Миколаївщині і знищили більше 70 окупантів

Ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.
На півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів.
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники порушують права і свободи цивільних. Зокрема, населені пункти, де окупанти планують провести так звані "референдуми", закриті на виїзд і в'їзд, розповіли в оперативному командуванні "Південь".
У Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.
Зафіксовано, що ворог посилив розвідувальні активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Однак українські захисники зірвали спробу висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога. Російські військові зазнали втрат до 50% і відступили.
читайте такожЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного - пораненоТакож ВСУ вдалося звільнити від російських окупантів п'ять населених пунктів Миколаївської області, які розташовані неподалік від Херсонської.
Українським захисникам вдалося ліквідувати 73 окупантів і сім одиниць їхньої техніки, в тому числі зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", Автомобільна і броньована техніка.
Раніше на Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.
Нагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.
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