ВСУ звільнили 5 населених пунктів на Миколаївщині і знищили більше 70 окупантів

ВСУ звільнили 5 населених пунктів на Миколаєві / УНІАН

На півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники порушують права і свободи цивільних. Зокрема, населені пункти, де окупанти планують провести так звані "референдуми", закриті на виїзд і в'їзд, розповіли в оперативному командуванні "Південь".

У Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести артилерійсько-мінометні обстріли по населених пунктах.

Зафіксовано, що ворог посилив розвідувальні активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Однак українські захисники зірвали спробу висунення двох диверсійно-розвідувальних груп ворога. Російські військові зазнали втрат до 50% і відступили.

читайте такожЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного - пораненоТакож ВСУ вдалося звільнити від російських окупантів п'ять населених пунктів Миколаївської області, які розташовані неподалік від Херсонської.

Українським захисникам вдалося ліквідувати 73 окупантів і сім одиниць їхньої техніки, в тому числі зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", Автомобільна і броньована техніка.

Раніше на Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.

Нагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.

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