Артилеристи ЗСУ влучним пострілом "підсмажили" колону техніки РФ

ЗСУ знищили колону російської військової техніки/ Скрін з відео

Українські артилеристи потужно вдарили по колоні російської військової техніки.

Внаслідок влучання колона загорілася. Відповідне відео було оприлюднене у мережі.

На кадрах видно, як палає важка техніка російських загарбників внаслідок атаки українських воїнів.

Окупанти намагалися заховати свою техніку у посадці, проте від пильного ока захисників України приховати її не вдалося. Колону окупантів українські бійці виявили з повітря.

Нагадаємо раніше бійці Збройних сил України знищили ворожу броньовану машину піхоти разом з екіпажем. Про це розповіли воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Захисники України потролили окупантів, що їх наздогнала карма через те, що вони "їхали по засіяному".

Також раніше повідомлялося, що бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Бойову машину РФ знищили в Харківській області.

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