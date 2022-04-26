Артилеристи ЗСУ влучним пострілом "підсмажили" колону техніки РФ

Момент знищення ворожої колони потрапив на відео.
Українські артилеристи потужно вдарили по колоні російської військової техніки.
Внаслідок влучання колона загорілася. Відповідне відео було оприлюднене у мережі.
На кадрах видно, як палає важка техніка російських загарбників внаслідок атаки українських воїнів.
Окупанти намагалися заховати свою техніку у посадці, проте від пильного ока захисників України приховати її не вдалося. Колону окупантів українські бійці виявили з повітря.
Нагадаємо раніше бійці Збройних сил України знищили ворожу броньовану машину піхоти разом з екіпажем. Про це розповіли воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Захисники України потролили окупантів, що їх наздогнала карма через те, що вони "їхали по засіяному".
Також раніше повідомлялося, що бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Бойову машину РФ знищили в Харківській області.
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