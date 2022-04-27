Наступ окупантів триватиме ще 7-10 днів, далі РФ видихнеться - Жданов

Наступальна операція не може тривати довше двох тижнів / Фото УНІАН

Російській окупаційній армії вистачить сил приблизно на 7-10 днів наступу, далі - РФ видихнеться. При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін не сприймає новини з фронту й продовжує промовляти самовпевнені заяви про те, що потрібно йти вперед і виконати поставлені завдання за всяку ціну, не рахуючи втрат.

Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в ефірі Україна 24.

За його словами, Генштаб РФ рекомендував Путіну відмовитися від другої хвилі наступу в Україні, щоби зберегти хоча б частину боєздатної армії. Але господар Кремля не погодився.

"Була інформація про спробу кількох генералів з Генерального штабу Росії надати Путіну аналітичний звіт, який рекомендує відмовитися від другої хвилі наступу тому, що вони фактично тут втрачають всю боєздатну частину армії та до цього все йде. Він сказав, що все за планом, продовжуємо наступ", - розповів Жданов.

За його словами, плани у Путіна - наполеонівські. Зокрема, те, що відбувається в Придністров'ї, це частина проекту "Новоросія".

читайте такожДругий фронт і прорив на Київ: навіщо Росія "качає" Придністров'я"План саме в цьому і полягав: південний схід України, відокремлення України від морського узбережжя. Тому тут нічого нового. Думаю, що задум - не лише Донецька, Луганська області, а задум йде далі – Дніпро, і місто, і річка, і тоді можливий поворот на північ у напрямку Києва. Там, до речі, найкоротша відстань", - пояснив Жданов.

При цьому військовий зазначив, що реальність може неприємно вразити Путіна. Операція на сході України триває вже шостий день, а, згідно із законами військової науки, наступальна операція не може тривати довше двох тижнів, тому що більше накопичити матеріальних запасів не можна.

"Тому ще сім-десять днів, і вони видихнуться", - сказав Жданов.

"Точка біфуркації може відбутися десь на рівні Генерального штабу Російської Федерації, коли Генштаб буде змушений покласти на стіл Путіну звіт і сказати: все, ми далі наступати не можемо. І ось тут може відбутися, як кажуть політики, тут може прилетіти чорний лебідь в плані внутрішньої нестабільності самої системи в Росії", - додав військовий експерт.

читайте такожПровал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантів

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що воєнні дії можуть затягнутися до Нового року. Ситуація залежить від певних обставин. Закінчення активної фази боїв на Донбасі, ймовірно, не означатиме завершення війни. Можуть бути тактичні дії та нальоти.

Також Арестович пояснив, чому у РФ не вийде взяти ВСУ в "котел" на Сході.

Зазначимо, економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що загарбницька війна Росії проти України є частиною світогляду президента країни-агресора Володимира Путіна, який цілком можна назвати імперським. Плюс він посилений особливим психологічним станом господаря Кремля. Стратегічною метою Путіна є прагнення відтворити так звану "історичну Росію".

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