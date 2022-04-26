Зеленський озвучив фінальну мету Росії в війні

Зеленський озвучив кінцеву мету Росії у війні / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною метою розв'язаної Росією війни.

За словами гаранта в новому зверненні, російське керівництво прагне перекроїти карту Європи і зруйнувати демократичний світ. Щоб уникнути цього, цивілізовані країни зобов'язані надавати підтримку Україні.

"Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розтерзання всього центру і Сходу Європи і глобальний удар по демократії. Тому вільний світ має право на самозахист і допомагатиме Україні ще більше", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним" Калина " повідомив у відеозверненні, що радник керівника ОП Михайло Подоляк і нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з Росією в Маріуполі.

Після цього такі наміри підтвердили і в Офісі президента. Подоляк заявив, що готовий провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для того, щоб вивести заблокованих українських військових і цивільних осіб. готовність відправитися на такі переговори підтвердив і Давид Арахамія.

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