2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ – Гетьман

Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

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2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ, вважає Олексій Гетьман/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скрін

Українські військові уже найімовірніше частково прорвали першу лінію оборони російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Далі на захисників України чекає друга і третя лінії оборони окупантів. Між усіма цими лініями встановлені мінні поля, які є додатковою загрозою.

Проте українське військо може використати для подальшого наступу на півдні ті штурмові бригади, які проходили навчання за кордоном. Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду.

"Сили оборони України ще не задіяли всі сили, які могли б залучити до наступальних дій на півдні. Під патронатом МВС були штурмові бригади, які проходили навчання, в тому числі, і за кордоном у різних європейських країнах. Просування українських військ може бути пришвидшено, коли ці бригади, а також важка техніка, серед якої танки Leopard, Challenger та БМП Bradley, будуть повністю задіяні на полі бою", – зазначив Гетьман.

За словами майора запасу ЗСУ, між лініями оборони російських загарбників є мінні поля, але ці лінії побудовані не дуже щільно.

Також він звернув увагу, що російські загарбники грозилися у разі прориву українськими військовими першої лінії оборони відійти на другу лінію. При цьому окупанти казали, нібито ця друга лінія є більш потужною, а третя – ще більш укріплена. Проте такі заяви окупантів не відповідають дійсності, зазначає експерт.

"Зокрема, перша лінія дійсно була побудовано щільно. Друга та третя вже не такі міцні – війська, які тримають там оборону, виснажені. Вони без ротації воювали від 3 до 10 тижнів, і це виснажує будь-яку армію. Росіяни в такій ситуації фізично втомилися, в них низький моральний дух. Противник виснажений, а ми застосовуємо свіжі військові підрозділи", – зазначив Гетьман.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо повернення Криму до України:

Війна в Україні

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ЗСУ не має графіку чи дедлайну і назвав головну проблему у звільненні територій. Ситуація з наступом українських військових була "перегріта", тому зараз так багато очікувань від ЗСУ, зазначив він і додав, що зараз ворожі мінні поля заважають українським військовим рухатися вперед.

Видання The New York Times зазначило, що ЗСУ змінили план і зосереджені на виснаженні армії РФ. ЗСУ тимчасово у своєму контрнаступі поки відмовилися від методів ведення бою армії США і повернулися до тактики, яку прекрасно знають.

Також у виданні NYT зазначили, що ЗСУ виснажили окупантів на півдні та змусили їх тікати. Минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Зазначається, що в обох випадках українці просунулися лише на кілька миль, а натомість мають пройти ще десятки.

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