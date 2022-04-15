Єрмак розповів про терміни економічного розтрощення Росії

Андрій Єрмак / Офіс президента

Ембарго щодо російської нафта, яка доставляється танкерами, може бути введено швидше.

Як написав у Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак, це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росію.

"Американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту", - написав глава ОП.

За його словами, ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Потім під заборону потраплять і поставки по трубопроводах.

"Ми зараз стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що Україна в цьому напрямку працює з українськими та міжнародними експертами, а також із західними партнерами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборона на купівлю російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними. Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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