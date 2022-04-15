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Зеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти України

15 квітня 2022, 23:58

Президент розповів, як ЗСУ блискуче зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

Володимир Зеленський
ті Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про завершення війни. Зеленський пояснив, що тривалість війни залежить від ефективності інструментів впливу на Росію.

Володимир Зеленський розповів, що він має набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ, про наміри і можливості російської армії, про потенціал російської економіки, про емоційний стан суспільства в Росії.

"Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А значить, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна і вся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії", - пояснив президент.

"Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болючі. Але ще недостатні, щоб російська військова машина залишилася без засобів до існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тому насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніше будуть наші позиції і швидше буде мир.

"Тому завдання номер один - прискорення миру", - запевнив президент.

Додав, що ЗСУ блискуче зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

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"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", – розповів Володимир Зеленський і подякував захисникам за це.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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