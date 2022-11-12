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ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області - Зеленський

12 листопада 2022, 20:43

У самому Херсоні поліція також проводить стабілізаційні заходи, сказав президент.

Херсон, ВСУ
Херсон, Зеленський / president.gov.ua, скріншот

За останні дні в Херсонської області у більш ніж в 60 населених пунктах українські військові встановили контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"На цей вечір силами оборони України встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція приступила до стабілізаційних заходів. У самому ж Херсоні поліція також проводить стабілізаційні заходи", - зазначив президент України.

Комендантська година в Херсоні

Варто відзначити, що у звільненому Херсоні військовою адміністрацією запроваджують комендантську годину.

Він триватиме з 17:00 до 8:00.

ВСУ увійшли до Херсона

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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