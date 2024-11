ЗСУ успішно звільняють Харківщину: де просунулися сміливі воїни - аналітики ISW

Про що сказали аналітики:

Українські військові досягли успіхів у районі Глибокого, завдаючи втрат російським підрозділам і відбиваючи їхні атаки.

Про це йдеться у ранковому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 листопада.

За інформацією інституту, 19 листопада стало відомо про просування ЗСУ на північ від Харкова. Геолокаційні дані підтверджують, що українські сили зайняли лісову зону поблизу Глибокого, розташовану на південному сході від населеного пункту.

Попри спроби російських військ утримати позиції, українські захисники успішно відбивали атаки. Зокрема, наступальні дії здійснювали російські підрозділи, серед яких чеченський батальйон "Захід-Ахмат", 128-а резервна бригада і 6-а армія РФ. Бої точилися поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська.

За словами командира одного з українських батальйонів, під час однієї з атак росіяни втратили 139 солдатів, намагаючись просунутися лише на 200 метрів. Він зазначив, що темпи ворожих наступів значною мірою залежатимуть від ефективності українських контратак.

Українська армія черговий раз продемонструвала силу і професіоналізм. Воїни продовжують звільняти території, завдаючи ворогу серйозних втрат.

За даними аналітиків ISW, РФ просувається до українського виступу в Курській області. Про просування російських військ на північний схід від Нижнього Клину свідчать геолокаційні дані за 19 листопада.

Окрім цього, дрони атакували Новгородську область. Згідно з даними місцевих, БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово, що орієнтовно 680 км від кордону з Україною.

Як повідомляв раніше Главред з посиланням на DeepState, РФ окупувала Нову Іллінку і просунулася на двох напрямках. Ворог має успіх у трьох населених пунктах на Донбасі, а також просунувся на Торецькому напрямку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.