РФ окупувала Нову Іллінку і просунулася на двох напрямках — DeepState

Російські окупанти мають успіх у кількох населених пунктах на Донбасі.

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ЗСУ стримують натиск ворога / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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РФ окупувала Нову Іллінку

Ворог просувається на Донбасі

Російська окупаційна армія захопила Нову Іллінку на Курахівському напрямку Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні OSINT-проєкту DeepState. При цьому також публікуються оновлені карти бойових дій.

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Крім того, ворог також має успіх у трьох населених пунктах на Донбасі, а також просунувся на Торецькому напрямку

"Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку", - додали військові аналітики.

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Раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході. Ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, розповіли в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вклинюється в оборону і просувається на сході. На Донбасі ситуація складна, ворог накопичує значні ресурси, каже Анастасія Бобовнікова.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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