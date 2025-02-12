ЗСУ знищили бригаду солдатів КНДР: Зеленський розповів про розгром на Курщині

Кремль приховує реальні втрати серед підрозділів КНДР, зазначив президент України.

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ЗСУ знищили бригаду північнокорейських військових / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Останній наступ за участю солдатів КНДР відбувся кілька днів тому

Українські військові повністю знищили одну з трьох бригад північнокорейців відео дня

За один день ЗСУ ліквідували 230 північнокорейських військових

Війська КНДР несуть великі втрати у боях на боці РФ проти України. Українські військові знищили усю бригаду північнокорейських військових під час останньої атаки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

"Після останньої атаки одна їхня бригада була повністю знищена нами. Було три бригади по 4 тисячі осіб, і одна з них повністю ліквідована", - розповів він.

Президент уточнив, що останній наступ за участю північнокорейських військових відбувся кілька днів тому.

"Вони наступали на Курському напрямку, а ми – на різних напрямках. Було два удари, і серед північнокорейців за один день було 230 загиблих", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що після цієї нищівної поразки російське командування змушене було терміново евакуювати залишки бригади для відновлення. Він також звернув увагу на те, що Кремль продовжує приховувати реальні втрати серед підрозділів КНДР, які воюють на боці РФ.

"Він (Путін - Главред) їх запрошує, а він не ділиться інформацією про те, скільки втрат серед північнокорейських солдатів", - зазначив він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, на Курському напрямку зосереджено 60 тисяч російських військових, окупанти знову залучили до боїв солдатів КНДР. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ знищили сотні російських та північнокорейських військових.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про "незмінну" підтримку Росії у війні проти України, назвавши її "справедливою справою". Він також пригрозив подальшим розвитком ядерної зброї, заявивши, що вона призначена для бойового застосування, а не для переговорів чи фінансових угод.

Крім цього, Росія та Північна Корея посилять співпрацю у виготовленні безпілотників, зосереджуючись на їх масовому виробництві, пише Defense Express. Окупанти вже використовують новий дрон "Италмас", а згодом отримають і БпЛА, виготовлені в КНДР за умовами оборонного союзу.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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