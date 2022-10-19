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ЗСУ знищили бойовика-підполковника з бази "Миротворця"

19 жовтня 2022, 21:45

За даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, Шейко називав себе" Ведмідь", командував артилерійським дивізіоном бойовиків і називав себе "підполковником".

ВСУ, Миротворець
ЗСУ знищили бойовика-підполковника з бази "Миротворця" / УНІАН та Анатолій Штефан

В Україні бійці ВСУ знищили бойовика з угруповання терористів ДНР Володимира Шейка. Про це у своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

За його даними, Шейко називав себе "Ведмідь", командував артилерійським дивізіоном бойовиків і називав себе"підполковником".

Деталі ліквідації бойовика Штефан не оприлюднив. Однак відомо, що Шейко раніше був занесений в базу проекту "Миротворець". І переховувався від українських органів досудового розслідування. Справи, за якими проходив бойовик, стосувалися створення Шейко незаконних воєнізованих формувань та участі в їх діяльності.

Нагадаємо, раніше на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

Інші новини:

Миротворець Анатолій Штефан війна Росії та України
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