У Херсонській області ЗСУ ліквідували російського десантника-"ветерана": раніше воював у Чечні

Російського рядового ліквідували українські військові 8 жовтня.
Українські військові ліквідували російського десантника-"ветерана", який вже вбивав людей в Чечні. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
40-річний рядовий Артем Небаєв був родом з Каменськ-Уральська.
"Черговий частково моГилізований "ветеран" поїхав додому Грузом-200", - написав Комахідзе.
Відомо, що Небаєв служив у російській армії за контрактом ще в 2015 році. Пізніше він працював в одній з автомайстерень Єкатеринбурга.
У вересні окупанта вирішили відправити на війну в рамках "часткової" мобілізації. Його ліквідували в Херсонській області 8 жовтня.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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