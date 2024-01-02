Заходять з півночі 'великою клешнею': в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Авдіївки

За словами керівника прес-служби 47-ої ОМБр, втрати росіян в особовому складі на Авдіївському напрямку перевищують втрати Сил оборони України у 7-8 разів.

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В ЗСУ розповіли про втрати на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap.live

У Збройних силах України розповіли про ситуацію в на Авдіївському напряку. За даними керівника прес-служби 47-ої окремої механізованої бригади Дмитра Лазуткіна, протягом останньої доби місто знаходилось під артилерійським та мінометним обстрілом з боку російської армії. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ситуацію на полі бою — російські військові намагаються закріпитися в Степовому, звідки їх вибивають наші військовослужбовці", — сказав він.

Лазуткін також зазначив, що російські війська мають намір обійти місто з півночі для перерізання логістичних ліній Збройних сил України. Проте наразі плани противника провалюються.

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"Є спроби з їхнього боку обійти "великою клешнею" з півночі і перемкнути логістику Силам оборони. Наразі логістика функціонує, ситуація контрольована", — зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр.

Він також зауважив, що втрати техніки Російських Збройних Сил перевищують втрати техніки Збройних Сил України у десятки разів, в той же час втрати особового складу перевищують їх у 7-8 разів.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що раніше Главред повідомляв про можливість виведення військ Збройних Сил України з Авдіївки через успіхи російських окупаційних сил на цьому напрямку. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, це рішення може бути ухвалене вже найближчими днями.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив про те, що російські окупанти змінили тактику штурмів позицій Сил оборони на Авдіївському напрямку.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не призведе до стратегічної переваги для них, а падіння Авдіївки, якщо це станеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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