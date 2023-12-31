Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів: подробиці про бої на Херсонщині

Російські окупанти 9 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ, але все безуспішно.

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Росіяни намагалися вибити ЗСУ з важливих плацдармів / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагалися "вибити" українських військових із важливих плацдармів на лівобережжі Дніпра. Про це повідомляє Генштаб.

Протягом доби ворог здійснив дев'ять штурмових атак, але здійснити задумане їм не вдалось.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат", - йдеться у повідомленні.

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Загалом протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ в складній ситуації з ненадійним тилом, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, обстановка залишається важкою, окупанти намагаються вибити звідти українські війська.

У Силах оборони розкрили деталі ситуації на лівобережжі Херсонщини - Наталія Гуменюк спростувала заяву Путіна про нібито знищення ЗСУ в Кринках. Коли окупанти говорять про свої "успіхи", на практиці відбувається зворотне.

ЗСУ відбили штурми росіян на лівобережжі Херсонщини, повідомили в пресцентрі Сил оборони півдня України. Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів.

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