'Не було часу зреагувати на їх знищення': у ЗСУ розкрили тактику росіян під час атаки

29 грудня, південь зачепило досить потужно, то 2 січня тут ракети фактично не фігурували.

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Тактика росіян під час атаки / колаж: Главред, скріншот: відео ДСНС

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яку тактику російські окупанти застосували під час масованого ракетного удару по Україні 2 січня.

"Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності і фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення", - пояснила Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ24".

Проте вона зазначила, що система протиповітряної оборони працювала в насиченому і інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

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