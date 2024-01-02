Все летить у задану ціль: у ЗСУ розповіли, навіщо росіяни б'ють по цивільних

Росіяни атакували цивільні об'єкти в Україні.

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Експерт розповів, навіщо росіяни б'ють по цивільних / колаж: Главред, фото: ДСНС, МВС

Сьогодні вранці, 2 січня, росіяни атакували Україну майже сотнею ракет різного типу. Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, навіщо Росія б'є по житлових будинках і цивільній інфраструктурі.

За словами Ігната, масованими атаками росіяни хочуть показати населенню своєї країни, що здійснюють "удари у відповідь" по Україні. Він також додав і пояснив, що у кожної ракети є чітка мета, яку ворог задає ще на старті. Відповідно, є цілі, які вони хочуть вразити.

До того ж, за словами Ігната, у своїх зведеннях росіяни досить часто перебільшують свої досягнення, щоб дати народу інформацію про уявні "перемоги",

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"Тероризм - це візитівка Росії. Зламати дух українського народу, змусити нас підкоритися їх імперіалізму і т. д...Але не забувайте, що кожна ракета, дрон летять в ціль, яку їм задають на старті",- прокоментував експерт.

Атака на Україну

Нагадаємо, вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога в низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві. Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Також стало відомо, що російські окупанти повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Деталі російської атаки розкрив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 з яких - "Кинджали".

Крім іншого, глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив, що це була наймасштабніша атака в історії світу. За словами експерта, сили протиповітряної оборони сьогодні відбили наймасштабнішу комбіновану ракетну атаку в світі із застосуванням гіперзвукової зброї.

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