ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра: просуваються вперед

Впродовж минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

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ЗСУ просуваються на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, розширюючи зайнятий плацдарм. Крім того, українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму", - йдеться в зведенні Генштабу.

До того ж, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

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"Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додають військові.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів на Херсонщині. Протягом доби ворог здійснив дев'ять штурмових атак, але здійснити задумане їм не вдалось. ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції.

Росіяни постійно штурмують позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку. На цьому напрямку найгарячіше біля села Синьківка, що біля міста Куп'янськ. Росіяни не припиняють спроб захопити цей населений пункт.

Росія стягнула 19 тисяч окупантів на кордоні з Україною. Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б'ють по житлових кварталах, лікарнях, школах.

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