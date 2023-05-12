Бійці "Айдару" відбили в окупантів території під Бахмутом: знищені 2 підрозділи ворога

Російські окупанти зазнали серйозних втрат, кажуть у батальйоні. У Генштабі ЗСУ поки що цю інформацію не коментували.

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"Айдар" відбив в окупантів території під Бахмутом/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

Воїни батальйону "Айдар" відбили в російських окупантів території біля села Іванівське, що розташоване під Бахмутом на Донеччині.

Частину територій вдалося деокупувати 11 травня. Про це батальйон "Айдар" повідомив у своєму Telegram-каналі 12 травня.

"Під час важких боїв, 11 травня, військовослужбовці 24-го штурмового батальйону "Айдар" спільно з іншими підрозділами ЗСУ відбили у ворога території на південь від села Іванівське (Красне)", – зазначається у повідомленні.

відео дня

У батальйоні розповіли, що російські загарбники зазнали серйозних втрат. Так, окупанти втратили підрозділи 4 ОМСБр і 374 ОСБ ЗС РФ. Також захисники України додали, що були "залишені позиції, займані даними підрозділами".

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Пригожин неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків з ПВК "Вагнера" практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася.

Нагадаємо, Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень. Вона наголосила, що російські окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок у Бахмуті.

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився на те, що українські військові провели низку успішних контратак у Бахмуті Донецької області і зуміли прорвати фланги, на яких стояли кадрові військові країни-агресорки Росії. Через це Пригожин почав бити на сполох і знову "нападати" на міністра оборони РФ Сергія Шойгу. "Кухар Путіна" запросив Шойгу особисто приїхати до Бахмута і "оцінити ситуацію".

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

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