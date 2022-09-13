Війська РФ відійшли з Киселівки і відкривають ЗСУ шлях до північно-західної частини Херсона - ISW

Армія України просувається на Херсонщині, окупанти відходять з низки позицій / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Успішний наступ сил оборони України на позиції військ Росії у Херсонській області суттєво впливає на моральний стан і військовий потенціал окупантів. Вони відходять з Киселівки, внаслідок чого українським військам може відкритися шлях до північно-західних околиць Херсона. Наступальні дії ЗСУ проходять у швидкому темпі. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW йдеться про те, що в районі Киселівки – в 15 км від окупованого Херсона – окупанти відходять з низки позицій.

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"Супутникові знімки позицій РФ в Киселівці (в 15 км на північний захід від Херсона) показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій", - вказується в повідомленні.

Фахівці відзначають, що населений пункт – точка оперативного значення для військ РФ навколо Херсона. Це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінією між позиціями ЗСУ та Чорнобаївкою.

Якщо росіяни відійдуть з Киселівки, у них виникнуть проблеми з утриманням північно-західних околиць окупованого Херсона.

"Очевидне відведення російських військ з цієї позиції може порушити здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона і свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - зазначили аналітики.

Також вони навели заяву представниці Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, яка сказала, що окупанти РФ, які знаходяться на правому березі Дніпра, намагаються досягти домовленостей з ЗСУ щодо капітуляції.

Як вважають в ISW, ситуація показує, що контрнаступ ЗСУ йде в досить швидкому темпі.

"Повідомлення про перемовини і про капітуляцію є індикаторами того, що українські контрнаступи на півдні відбуваються в швидкому темпі", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Ситуація у Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що для угруповання російських військ на правому березі Дніпра на Херсонщині, якому загрожує оточення, залишається тільки два варіанти дій. Окупанти можуть піти або на "жест доброї волі", або спробувати поплисти через Дніпро.

Аналітик ISW Джордж Баррос раніше заявив, що якщо ЗСУ зможуть оточити і взяти в облогу війська РФ у Херсоні, вони доведуть свою здатність повторити аналогічний сценарій на південному і східному фронтах. За його словами, українські війська грамотно проводять наступ. Результати будуть вже за декілька місяців.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що ЗСУ просуваються у Херсонській області. Українські сили підходять до окупованого Херсону з різних сторін. Війська Росії у Херсоні можуть опинитися в оточенні.

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