УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Війська РФ відійшли з Киселівки і відкривають ЗСУ шлях до північно-західної частини Херсона - ISW

13 вересня 2022, 07:42

Контрнаступальні атаки ЗСУ у Херсонській області проходять у швидкому темпі, вважають аналітики.

Херсон ЗСУ війська РФ
Армія України просувається на Херсонщині, окупанти відходять з низки позицій / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Успішний наступ сил оборони України на позиції військ Росії у Херсонській області суттєво впливає на моральний стан і військовий потенціал окупантів. Вони відходять з Киселівки, внаслідок чого українським військам може відкритися шлях до північно-західних околиць Херсона. Наступальні дії ЗСУ проходять у швидкому темпі. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW йдеться про те, що в районі Киселівки – в 15 км від окупованого Херсона – окупанти відходять з низки позицій.

Видео дня

"Супутникові знімки позицій РФ в Киселівці (в 15 км на північний захід від Херсона) показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій", - вказується в повідомленні.

Фахівці відзначають, що населений пункт – точка оперативного значення для військ РФ навколо Херсона. Це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінією між позиціями ЗСУ та Чорнобаївкою.

Якщо росіяни відійдуть з Киселівки, у них виникнуть проблеми з утриманням північно-західних околиць окупованого Херсона.

"Очевидне відведення російських військ з цієї позиції може порушити здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона і свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - зазначили аналітики.

Також вони навели заяву представниці Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, яка сказала, що окупанти РФ, які знаходяться на правому березі Дніпра, намагаються досягти домовленостей з ЗСУ щодо капітуляції.

Як вважають в ISW, ситуація показує, що контрнаступ ЗСУ йде в досить швидкому темпі.

"Повідомлення про перемовини і про капітуляцію є індикаторами того, що українські контрнаступи на півдні відбуваються в швидкому темпі", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Ситуація у Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що для угруповання російських військ на правому березі Дніпра на Херсонщині, якому загрожує оточення, залишається тільки два варіанти дій. Окупанти можуть піти або на "жест доброї волі", або спробувати поплисти через Дніпро.

Аналітик ISW Джордж Баррос раніше заявив, що якщо ЗСУ зможуть оточити і взяти в облогу війська РФ у Херсоні, вони доведуть свою здатність повторити аналогічний сценарій на південному і східному фронтах. За його словами, українські війська грамотно проводять наступ. Результати будуть вже за декілька місяців.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що ЗСУ просуваються у Херсонській області. Українські сили підходять до окупованого Херсону з різних сторін. Війська Росії у Херсоні можуть опинитися в оточенні.

Дивіться відео ТСН - що відбувається на Херсонщині

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:14

"З росіянами сталася якась біда біля Лиману": Арестович озвучив нові деталі про бої з окупантами

07:42

Війська РФ відійшли з Киселівки і відкривають ЗСУ шлях до північно-західної частини Херсона - ISW

07:30

Коли корисніше пити каву – до або після їжі

07:00

Коли Україна зможе діставати ракетами до Москви та отримає літаки F-16 – інтерв’ю з Юрієм ІгнатомВідео

06:55

Між Азербайджаном та Вірменією спалахнули бої на кордоніВідео

Реклама
06:49

Тепер ми їх "граємо", і ми їх зробимо.Погляд

06:12

Круті привітання з Днем програміста своїми словами, вірші, смс та листівки

05:20

Дві області України атакує сніг у вересні: синоптики оновили прогнозВідео

04:05

Народжені в рік Щура: який характер, хто стане кращою парою і в якій сфері буде вдача

03:30

Арктичний холод і заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"Відео

03:20

Допоможе один дешевий інгредієнт: як зробити, щоб риба не прилипала і не розвалювалася на сковородіВідео

02:47

Солодкий пиріжечок або сексі-кицька: Анна Неплях в мереживній білизні показала форми на балконі

02:15

У РФ недостатньо сил, щоб утримати Крим – генерал РоманенкоВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому окупантам загрожує обвал оборони через удари ЗСУВідео

01:04

Практично як у казці: 3 знаки зодіаку - у списку щасливчиків тижняВідео

00:51

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

12 вересня, понеділок
23:52

На Харківщині ЗСУ знищили російської техніки на 700 млн доларів - Forbes

23:41

Розлючена "шалена імператриця" Аллегрова в гніві влаштувала скандал у КремліВідео

23:19

Коли в Україні очікується осінній пік коронавірусу та в чому його небезпека: відповідь ВООЗ

23:01

Наступ ЗСУ: Арестович розповів про неймовірний масштаб звільнених територійВідео

Реклама
22:53

Як правильно мити йоржик для туалету та як його дезінфікувати: головні секрети

22:41

"Поповнено обмінний фонд": ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФВідео

22:26

У розвідці розповіли, як рахують втрати окупантів та чому про них мовчить РосіяВідео

22:10

Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені територіїВідео

21:49

"Ти - хворий старий!": біля труни Єлизавети II накинулися на сина королевиВідео

21:47

Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJВідео

21:42

Макс Барських оголосив про те, що бере новий псевдонім: "Занадто багато горя і страждань"

21:26

У Херсоні партизани підірвали колаборантку Тетяну ТомілінуВідео

21:14

В Україну мчить морозний циклон: синоптики назвали області, які будуть плаватиВідео

21:14

Зеленський зізнався, чи може завершитися війна, поки Путін прибуває при владіВідео

21:02

Чарлі пальці-сосиски: про яку хворобу "говорять" руки 73-річного монархаВідео

20:47

"Ми програємо, ЗСУ нас оточують": окупант скаржиться, що у військових РФ на Харківщині немає шансів вижитиВідео

20:36

Остання воля королеви: про що попросила Єлизавета II перед смертю і кого обрала для виконанняВідео

20:29

"Немов вітром знесло": жителі розповіли, як росіяни з ганьбою тікали з БалакліїВідео

20:10

Прикмети на 14 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб удачу не втратитиВідео

19:41

РФ тимчасово призупинила відправку нових підрозділів в Україну: в чому причинаВідео

19:31

ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині: окупанти під час втечі підірвали церквуВідео

19:20

Хто візьме на себе брудну роботу з усунення Путіна від владиПогляд

19:16

Улюбленці фортуни: знаки східного гороскопу з найбільшим везінням

19:12

"Ось і "стіна Яценюка": українські бійці дійшли до кордону з РосієюВідео

Реклама
19:10

"Стоятимемо на місці": Україна не піде на нові "мінські угоди" - ЗеленськийВідео

18:51

Лікар назвав ймовірну причину смерті Королеви

18:50

День перукаря в Україні: привітання і картинки до свята

18:44

Як почистити килим, не знімаючи його з підлоги: 3 ефективні способи

18:27

Зеленський озвучив головну умову скасування санкцій проти РосіїВідео

18:18

Україна повинна завдати ударів по електростанціям в РосіїПогляд

18:16

Артем Компан: Європа не використовує українські ПСГ через заборону експорту природного газу з України

18:00

В Ізраїлі любителі Путіна спробували зірвати концерт ПоляковоїВідео

17:47

Принц Гаррі вперше порушив мовчання після смерті королеви Єлизавети IIВідео

17:46

Треба зняти "рожеві окуляри": Зеленський відповів Трампу на його позицію про війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на вересеньГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти