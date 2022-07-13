Щоб "прочистити дорогу" на Слов'янськ і Краматорськ, РФ штурмуватиме ще 2 міста – розвідка Британії/ sprotyv.info, Генштаб ВСУ

Російські окупаційні війська упродовж наступного тижня найімовірніше кинуть всі сили на те, щоб захопити два невеликі містечка у Донецькій області – Сіверськ та Долина.

Ці населені пункти загарбникам потрібні, щоб підібратися ближче до великих міст регіону – Слов'янська і Краматорська, які окупанти хочуть захопити наступними. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Тwitter.

Крім цього в британській розвідці зазначають, що окупаційна російська влада намагається налагодити власне управління на тимчасово окупованих територіях України.

"Нещодавно це включало ініціативу побратимства російських і українських регіонів для розвитку постконфліктних адміністрацій та указів, які полегшать українцям отримання російського громадянства", – зазначають у розвідці.

Також в Міноборони Великої Британії зазначили, що антиросійські настрої, які панують серед українців на окупованих росіянами територіях, призводять до нападів на російських чиновників і колаборантів.

При цьому у британській розвідці наголошують, що таких нападів може стати ще більше. А це у свою чергу посилить тиск на скорочені військові формування РФ, які перебувають на окупованих територіях.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що наступ російських окупантів на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і штурм на північ від Харкова були абсолютно безуспішними.

Нагадаємо, за словами директора Інституту трансформації суспільства, економіста і політолога Олега Соскіна, війна затягнеться на 10-15 років, якщо Україна найближчим часом не поверне Херсон.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: