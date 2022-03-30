На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу техніку

Захисники України знищили танк, п’ять бронетранспортерів та один "Град" російських загарбників.
Українські воїни за минулу добу, 29 березня, "відмінусували" для росіян низку техніки. Зокрема, захисники України знищили один танк, 5 бронетранспортерів та одну реактивну систему залпового вогню "Град".
Крім цього, були ліквідовані 18 окупантів, і ще восьмеро отримали поранення, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Українські захисники продовжують героїчно протистояти ворогу біля Запоріжжя та в області, зазначають в ОВА. Окупанти намагаються просуватися у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, проте успіху у своїх стараннях вони не мають.
За добу ворог обстріляв населений пункт Новоіванівка. Поранення отримали троє місцевих мешканців, серед них один неповнолітній. Через обстріли також були пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура і дороги міст Гуляйполе та Оріхів.
Загарбники у Запорізькій області також намагаються поширювати дезінформацію про те, що Україна нібито навмисне відключила мобільний зв’язок та інтернет по береговій лінії і "залишила людей росіянам". Як зазначають в ОВА, схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах регіону.
Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі кадирівці спочатку розстріляли, а потім переїхали танком автомобіль Укрпошти, який розвозив людям пенсії. Двоє працівників, які були в авто, загинули.
Нагадаємо, радника глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій триває і триватиме "ще тиждень, може, і більше".
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