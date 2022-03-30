На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу техніку

Розгромлена російська техніка/ Фото ілюстративне, Полтавська ОДА

Українські воїни за минулу добу, 29 березня, "відмінусували" для росіян низку техніки. Зокрема, захисники України знищили один танк, 5 бронетранспортерів та одну реактивну систему залпового вогню "Град".

Крім цього, були ліквідовані 18 окупантів, і ще восьмеро отримали поранення, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Українські захисники продовжують героїчно протистояти ворогу біля Запоріжжя та в області, зазначають в ОВА. Окупанти намагаються просуватися у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, проте успіху у своїх стараннях вони не мають.

За добу ворог обстріляв населений‌ пункт Новоіванівка. Поранення отримали троє місцевих мешканців, серед них один неповнолітній. Через обстріли також були пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура і дороги міст Гуляйполе та Оріхів.

Загарбники у Запорізькій області також намагаються поширювати дезінформацію про те, що Україна нібито навмисне відключила мобільний зв’язок та інтернет по береговій лінії і "залишила людей росіянам". Як зазначають в ОВА, схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах регіону.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі кадирівці спочатку розстріляли, а потім переїхали танком автомобіль Укрпошти, який розвозив людям пенсії. Двоє працівників, які були в авто, загинули.

Нагадаємо, радника глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій триває і триватиме "ще тиждень, може, і більше".

Читайте також: