Загинули 70% особового складу: Генштаб назвав втрати ворога після ударів по Новоайдарі та Сватовому

Генштаб назвав втрати ворога після ударів по Новоайдарі та Сватовому/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українським воїнам влучним ударом по скупченню окупантів і ворожої техніки у Новоайдарі вдалося знищити і пошкодити близько 50 одиниць техніки російських військових, яка там перебувала.

Про те, яких втрат зазнав противник після того удару, в Генштабі Збройних сил України повідомили у зведенні вранці у вівторок, 20 вересня. Зазначається, що удар відбувся 18 вересня.

"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", – розповіли у Генштабі.

Також у Генштабі розповіли, що воїни ЗСУ нещодавно влучно вдарили по окупантах у Сватовому на Луганщині. У результаті більшість загарбників, які тоді перебували у місці удару, загинули.

"У районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло", – йдеться у повідомленні.

Раніше про результати удару по Сватовому розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що вибухи пролунали на території колишньої автостанції, яку перебудували в готель і там дислокувалися російські окупанти. Там загинули орієнтовно 200 солдатів РФ.

Нагадаємо, українські військові у понеділок, 19 вересня, потопили російську баржу, якою окупанти намагалися переправити через Дніпро свою техніку та особовий склад. Загарбники і техніка, які були на борту, поповнили "підводний флот".

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