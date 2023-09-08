Окупантів РФ вибивають під Бахмутом: командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі

ЗСУ знищили майже всю техніку росіян в районі Кліщіївки, розповів Максим Жорін.

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ЗСУ йдуть вперед під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада

Більше половини села Кліщіївка Донецької області в районі Бахмута перейшло під контроль Збройних сил України, розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

По всій лінії населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка російські окупанти щодня зазнають втрат в особовому складі та змушені відступати, повідомив він в ефірі Радіо Свобода.

"Залишилася невелика кількість, там, напевно, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається. На цьому напрямку ми створили такі умови для російських сил, що за останній час вони не мають можливості користуватися своєю технікою", — підкреслив український офіцер.

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За його словами, в цьому районі ЗСУ знищили тут майже всю техніку росіян — танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту — а ту, що залишається вони не виганяють або використовують тільки в якості "таксі" або логістичних засобів вночі.

"Коли піхота стикається в ближньому бою, російські сили цього бою не витримують і змушені відступати", — додав Жорін.

Раніше розвідники ЗСУ розкрили, як пішли із засідки під Бахмутом. Бійці 30-ї бригади ЗСУ виконують спецзавдання та беруть участь у штурмах на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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