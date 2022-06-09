Війська Путіна мінують Херсонську область боєприпасами минулого століття

Міни / УНІАН

Російські окупаційні війська для мінування Херсонській області завезли боєприпаси 50-х років минулого століття.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області і були підготовлені для знищення.

Російське командування, привласнивши кошти на утилізацію, передало небезпечний вантаж у передові підрозділи окупантів для мінування оборонних позицій.

"При спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ. З військовою поліцією і офіцерами фсб підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок", - підкреслили в ГУР.

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Війна Росії проти України

Армія України веде контрнаступні дії в Херсонській області. Українські військові підрозділи досягли успіху в північному напрямку. Вони звільнили понад 20 населених пунктів. ЗСУ рухаються далі і йдуть на південь регіону.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що Україну чекає дуже складний період на фронті. Російські війська накопичили сили і перейшли в наступ на трьох ділянках.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для переходу в масштабний контрнаступ потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних установок, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

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