Росія змінила командування на Херсонському напрямку: плани ворога розкриті

Керівники ЗС РФ поміняли командира, який керував на тимчасово окупованій Херсонській області. До чого це призведе - розповіли в Силах оборони півдня.

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Росія змінила командування на Херсонському напрямку / колаж: главред, фото: скріншот DeepState, російські ЗМІ

Відтепер на посаду командира, який керує на окупованій Херсонщині, призначили генерала Михайла Теплинського. Про це повідомила речник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, найчастіше подібні призначення свідчать про бажання окупантів поміняти тактику і стратегічні рішення на тому чи іншому напрямку. Вона стверджує, що зміна командування - явна ознака того, що попередній командир не зміг виправдати очікувань у розвитку подій на лівобережжі України.

Як ми вже знаємо, Сили оборони України стійко борються на Херсонському напрямку, виконують бойові завдання і рейди на лівобережжя, що викликає у ворожої армії неоднозначні емоції. Наталія Гуменюк пов'язує зміну російського командування саме з "досить переконливими результатами контрбатарейної боротьби".

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Також речник прес-центру акцентувала увагу на тому, що за вже отриманим раніше досвідом можна зрозуміти, що Росія найчастіше змінює командування тоді, коли збирається приймати важливе рішення на фронті.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

Також в Інституті вивчення війни з'явилася інформація про рейди ЗСУ на Лівобережжя Херсонської області. Сили оборони України перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області і продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру.

При цьому, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що на Лівобережжі Херсонської області ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках. А саме - на двох мостах поблизу Антонівки або на плацдармі поблизу села Кринки.

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