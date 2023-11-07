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Будуть відступати: окупанти мінують важливі об'єкти в Херсонській області

Руслана Заклінська
7 листопада 2023, 08:59оновлено 7 листопада, 09:59
Росіяни заміновують об'єкти критичної інфраструктури, щоб знищити її, якщо доведеться відступати під натиском українських сил.
Будуть відступати: окупанти мінують важливі об'єкти в Херсонській області
Росіяни мінують об'єкти критичної інфраструктури на окупованій території Херсонщини / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини мінують газорегулювальні пункти, електропідстанції та об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зокрема, окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів та інших важливих об’єктів.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, такі дії окупантів свідчать про їхній намір знищити елементи критичної інфраструктури, якщо їм доведеться відступати під натиском українських сил.

Раніше повідомлялось, що окупанти активізували роботи з замінування в районі Роботине - Вербове в Запорізькій області, спрямовані на ослаблення оборонних позицій Збройних Сил України. Росіяни вживають заходів з мінування території з метою створення тактичної несподіванки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в Херсонській області отримали боєприпаси, які датуються 50-ми роками минулого століття. Ці боєприпаси раніше зберігалися на складах у Ростовській області і мали утилізуватись. Однак, замість безпечної утилізації, російське командування передало цей небезпечний вантаж окупантам, із метою використання його для мінування оборонних позицій.

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