ЗСУ застосовують артилерію професійніше, ніж армія РФ - генерал США

Марк Міллі очікує, що українці опанують систему HIMARS / Вікіпедія

Російські війська мають суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, але путінські солдати просто завдають масованих ударів по мирних містах в Україні. Водночас українські сили оборони використовують артилерію набагато професійніше.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на брифінгу Брюсселі 15 червня, передає Укрінформ.

"Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", – зазначив він.

"Українці ведуть бої дуже ефективним способом - як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів", – сказав представник США.

При цьому Міллі високо оцінив рівень оволодіння українськими військовими західної зброї. Окремо він відзначив застосування нашими воїнами цих навичок у бою.

"Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів дуже-дуже хороші", - сказав генерал.

За його словами, Збройні Сили України домоглися серйозного ефекту на полі бою з російськими окупантами, використовуючи гаубиці M777, які передали Штати разом з союзниками.

"І ми очікуємо, що українці так само опанують систему HIMARS", - сказав генерал.

Довідка. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) - це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.

Дальність - 2-500 км (Максимальна дальність – лише експериментальною ракетою PrSM). HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Тим часом Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками "Рамштайн-3", що Україні буде поставлено більше озброєння. Зокрема, це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

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