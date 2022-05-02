ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" групу сибірського спецназу

ЗСУ "відправили на концентр Кобзона" групу сибірського спецназу/ Скрін з відео

Українські військові знищили групу російського спецназу з Сибіру в Донецькій області.

Втрат зазнала 24-та окрема бригада спецназу Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації в районі селища Ямпіль, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"В районі селища Ямпіль Донецької області, підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно знищено групу російських спецпризначенців з Сибіру", – йдеться у повідомленні.

Також захисники України "підсмажили" ворожу бронетехніку – від неї залишилися лише згорані залишки.

Нагадаємо, ЗСУ знищили біля острова Зміїний два російських катери типу "Раптор". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".

Раніше повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група, яка планувала збити пасажирський літак над територією РФ чи Білорусі і звинуватити у цьому Україну, "спалилася" на інсценуванні свого нападу на пост української тероборони.

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