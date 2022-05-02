УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" групу сибірського спецназу

2 травня 2022, 10:51

Російських спецназівців ліквідували на Донбасі.

ЗСУ "відправили на концентр Кобзона" групу сибірського спецназу/ Скрін з відео

Українські військові знищили групу російського спецназу з Сибіру в Донецькій області.

Втрат зазнала 24-та окрема бригада спецназу Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації в районі селища Ямпіль, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"В районі селища Ямпіль Донецької області, підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно знищено групу російських спецпризначенців з Сибіру", – йдеться у повідомленні.

Також захисники України "підсмажили" ворожу бронетехніку – від неї залишилися лише згорані залишки.

Нагадаємо, ЗСУ знищили біля острова Зміїний два російських катери типу "Раптор". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".

Раніше повідомлялося, що російська диверсійно-розвідувальна група, яка планувала збити пасажирський літак над територією РФ чи Білорусі і звинуватити у цьому Україну, "спалилася" на інсценуванні свого нападу на пост української тероборони.

Читайте також:

viber
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії спецназ ГРУ спецназ РФ новини Донбасу
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку 3 найкращі короткі стрижки для жінок після 50 років з ефектом омолодження3 найкращі короткі стрижки для жінок після 50 років з ефектом омолодження Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням" Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з ВорзеляПили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні
Підтримайте Главред

Останні новини

11:28

"Захоче зберегти обличчя": у США сказали, в якому разі Путін може застосувати ядерну зброю

11:19

ЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавого

11:07

Як Путін обирає генералів, або Чому "піджарювання" Герасимова в Україні нічого б не змінилоПогляд

10:51

ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" групу сибірського спецназу

10:38

Багатодітний Путін: у мережі знайшлося рідкісне фото позашлюбної доньки диктатора

Реклама
10:32

Немає 100% гарантії: Зеленський пояснив, чи завдасть Росія ядерний удар по УкраїніВідео

10:25

4-місячну дитину всією Україною шукали 8 тижнів - хлопчик знайшовся в підземеллях "Азовсталі"

10:22

Візит Байдена в Україну є питанням часу - голова Комітету з розвідки Конгресу США

10:21

"Байрактар" пустив на дно 2 російські катери типу "Раптор": ефектне відеоВідео

10:20

Угорщина заявила, що заблокує нафтове ембарго проти РФВідео

10:10

Як народжувала Кабаєва від Путіна: швейцарське видання дізналося подробиці

09:47

Анджеліна Джолі після Львова відвідала дітей у Бориславі

09:43

Російська ДРГ, яка готувалася збити пасажирський літак, "погоріла" на постановці нападу на пост ТРО

09:30

"Вона широко розставила... вуха": Кондратюк пояснив "огиду" Канделакі до Джолі

09:30

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов виїхав з Ізюма до початку атаки ЗСУ - NYT

09:18

Візит до лігва диявола: чому Росія може попрощатися з членством в ООНПогляд

08:46

"Літаки окупантів вже уникають боїв": ЗСУ лише за добу знищили 10 повітряних цілейВідео

08:41

Війна в Україні: Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних ЗС - розвідка Британії

08:18

ЗСУ на Донбасі захопили ворожий танк Т-72, тепер він битиме окупантівВідео

08:01

20-річний захисник України в першому бою підбив два танки і одну БМП окупантівВідео

Реклама
07:44

Український моряк з радянського ПЗРК збив ворожий винищувач за $40 млн

07:08

Сучасна західна артилерія, що хлинула в Україну, змінить хід війни - Washington Post

06:34

Арестович заявив, що на території РФ почав діяти легіон Свобода Росії

06:29

Вікно у два тижні: чому Путін втрачає останню можливість зберегти обличчяПогляд

05:20

Валютна пастка: що відомо про "чорний" курс долара

04:50

У травні буде переломний момент: астролог склала гороскоп для України і назвала результат війниВідео

04:20

Медики розповіли, який алкоголь найшкідливіший для серця

04:10

Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептВідео

03:40

Ембарго на нафту та газ призведе до краху РФ: Фейгін зробив прогноз про терміни війни проти УкраїниВідео

03:07

Експерт розповів, чому українська ППО не збиває всі ракети російських окупантівВідео

02:37

"Дві думки - моя і неправильна": названі знаки, з якими марно сперечатися

02:02

Грози, прохолода і навіть мороз: синоптик розповів про погоду в Україні на "травневі"

01:30

Розвал Росії: РФ може повернутися в кордони Московського князівства - учений

00:51

Прикмети на 2 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:27

Чому поки не може йти й мови про скасування санкцій проти Росії: відповідь Зеленського

00:08

Перемололи сотні орків: в результаті удару ЗСУ під Ізюмом знищено 30 офіцерів РФВідео

01 травня, неділя
23:58

У Росії спалахнув скандал: путінський Кіркоров отямився і зробив гучну заявуВідео

23:55

Лавров зізнався, чи планується завершення війни до 9 травня

23:39

Росія розробила чіткий план нападу на Молдову - The TimesВідео

23:22

"Бомжі з автоматами і найманці всякі": Арестович розкрив сценарій нового наступу РосіїВідео

Реклама
22:52

Після завершення евакуації орки знову відкрили вогонь по "Азовсталі" - НацгвардіяВідео

22:48

"Побачила, що у мене немає ніг": медик з Лисичанська розповіла, як вижила після вибухуВідео

22:17

Лінія бойових зіткнень знаходиться в 50 км від Кривого Рогу - ОВАВідео

22:17

Зеленський розкрив деталі нового етапу евакуації з Маріуполя і назвав терміниВідео

21:50

Удар по командному пункту РФ під Ізюмом: Герасимова терміново евакуювали до Москви - CITВідео

21:44

Ворог готує наступ на Дніпропетровську область - ЗеленськийВідео

21:29

Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуВідео

21:13

Почнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в УкраїніВідео

21:05

Покарання за агресію: у Зеленського попередили про "Нюрнберг 2.0" для верхівки РФВідео

20:51

Польща не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти