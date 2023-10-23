ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів

Російські загарбники зробили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище.

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У ЗСУ успіх під Бахмутом / Колаж: Головред, Фото: Facebook/72.brigade.best

Підрозділи Збройних сил України досягли успіху на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

Сили оборони наступають на південь від Бахмута, а російські окупанти перекидають на цю ділянку додаткові сили, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Генштабу ЗСУ уточнив, що українські захисники досягли успіхів на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Водночас російські загарбники зробили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище у цих районах.

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Ковальчук додав, що росіяни зазнають на цьому напрямі значних втрат, тому перекидають сюди додаткові підрозділи.

У ЗСУ успіх під Бахмутом / deepstatemap.live

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що під Бахмутом українські бійці відбили штурм РФ. Прикордонники злагодженими діями зупинили окупантів вогнем із мінометів та АГС.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом. Збройні сили України мають певні успіхи у районі Курдюмівка – Зеленопопілля, де розташований вузол оборони супротивника.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екскомандир із Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

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